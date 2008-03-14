中國旅美科技協會舉辦第24屆年會

（本報訊）“科技創新與國際合作高峰論壇”暨中國旅美科技協會（旅美科協）第24屆全國年會於10月14-15日在美國西部中心城市猶他州鹽湖城成功召開。中國國務院僑辦主任裘援平、中國駐美大使崔天凱、中華全國歸國華僑聯合會、中國歐美同學會、猶他籍美國聯邦參議員麥克李等中美兩國多人及機構向論壇暨年會致賀信。猶他州州長赫伯特，中國駐美使館公使銜參贊陳富韜，大會組委會主席、中國旅美科協總會會長陳志雄，大會共同主席、候任會長蔣為民發表致辭，大會由共同主席、猶他州分會會長孫儒傑主持。

大會特別邀請到多位重量級的主講嘉賓。2013年諾貝爾生理學或醫學獎獲得者、斯坦福大學教授、華人女婿Thomas Christian Sudhof（祖德霍夫），以及美國工程院院士、猶他大學傑出教授Gerald B. Stringfellow（斯特林費洛）作為開幕式主講嘉賓。大會期間，多位華人主講嘉賓獲得中國旅美科協年度大獎：美國工程院院士、加州伯克利分校張翔教授獲得卓越科學家獎，耶魯大學醫學院癌症免疫中心主任陳列平教授，以及中國科學院外籍院士、歐洲科學院院士、佐治亞理工學院王中林教授獲得科技創新卓越領袖獎，原微軟集團全球執行副總裁、微軟在線服務集團總裁陸奇博士獲得科技企業管理卓越領袖獎（微軟特級工程師、首席語音科學家黃學東博士代領）。

開幕式上，猶他州州長赫伯特說，猶他州是美國經濟增長最快的州之一，中國已成為猶他州第三大貿易夥伴，過去五年與中國各地的貿易額增長了4.85倍。赫伯特說，當今世界非常需要互相理解和協作合作的精神，希望包括旅美科協在內的民間組織能在美中交流合作方面發揮作用。陳富韜公參向與會人士介紹了《中華人民共和國促進科技成果轉化法》、國家新興產業創業投資引導基金、國家中小企業發展基金和中國政府在推動科技進步與發展方面所作的努力。

大會期間，國際知名學者、科技產業界精英及中美政府相關部門官員近五百人齊聚一堂，用他們的專業視角與來自中美各地的旅美科協成員分享科技前沿新成果，暢談創新創業經驗，探討科技產業面臨的新課題。大會還邀請了二十多位各領域的優秀嘉賓，從企業到高校，從科研到創業，就生物醫藥、新材料創新、教育科技發展、大數據與信息技術、文化交流和國際人才合作等方面進行了專題討論。旅美科協2016年度創新創業大賽決賽也完滿結束，來自中美兩國的的七個創業團隊經過近百個項目的層層選拔，脫穎而出，於決賽現場路演評比，最終決出一二三等獎，並於閉幕式晚宴頒獎。

閉幕式期間，中國旅美科技協會猶他分會舉辦了分會成立二十周年慶典，分會現任會長孫儒傑博士、創會會長鄒有所教授發表講話。隨後，中國旅美科協總會理事會主席於浩主持了頒獎典禮，依次頒發了中國旅美科協創新創業大賽獎金、首屆旅美科協全美優秀高中生獎學金。為表彰本次年會組委會成員們在籌備過程中的付出，旅美科協總會還特別頒發了傑出領袖、傑出貢獻以及傑出服務獎章。大會最後，中國旅美科協總會現任會長陳志雄、候任會長蔣為民致閉幕詞。



